МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии торгуются в минусе в среду, британский индекс при этом растет, следует из данных торгов. Азиатские биржи закрыли торги среды преимущественно в минусе

По состоянию на 12.25 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,69%, до 7524,26 пункта; французский CAC 40 снижался на 0,16%, до 6540,1 пункта, немецкий DAX — на 0,32%, до 13949,55 пункта.

На фондовых биржах Франции и Германии в среду наблюдается снижение, британский индекс растет после долгих выходных. С начала года CAC 40 упал на 8,5%, DAX – на 12,1%. При этом британский FTSE 100 с января увеличился почти на 2%.

Основными негативными факторами для европейских рынков аналитики называют ускорение инфляции, а также действия центробанков для ее сдерживания, из-за которых возникли экономические риски.

Тем не менее, главный инвестиционный директор A&G Banca Privada Диего Фернандес (Diego Fernandez) сохраняет некоторый оптимизм относительно динамики рынков в следующем году.

"Это переходная неделя после очень сложного года… Я позитивно оцениваю портфель, который мы сможем собрать в 2023 году, поскольку ожидаемая доходность многих активов выглядит привлекательно", — цитирует его агентство Блумберг.