МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы растут в пятницу вечером, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на статистику по безработице в США. Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют рост

По состоянию на 18.14 мск промышленный индекс Dow Jones растет на 0,98%, до 33 252,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,65%, до 10 371,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 3 8240,45 пункта

Инвесторы оценивают опубликованную ранее в пятницу статистику по безработице в США в декабре. Показатель неожиданно снизился — до 3,5% с уровня ноября в 3,7%. Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на ноябрьской отметке. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи, в то время как прогнозировался рост лишь на 200 тысяч.

Данные поддерживают позитивные настроения инвесторов, так как сигнализируют о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США может и далее замедлять темпы повышения учетной ставки. Так, по данным CME Group, 73,1% экспертов ждут в феврале повышения ставки лишь на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых. В прошлом году ФРС четыре раза подряд повысила ставку на 0,75 процентного пункта, а затем один раз — на 0,5 пункта.