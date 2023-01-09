МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник на оптимистичных настроениях из Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Биржи Японии закрыты по случаю выходного дня. Фондовые биржи АТР закрыли торги пятницы умеренным ростом

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,53%, до 3174,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,62%, до 2053,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,76%, до 21362 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,61%, до 7153 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,36%, до 2343,68 пункта.

Японский Nikkei 225 завершил торги пятницы ростом на 0,59%, до 25973,85 пункта.

Оптимизму на азиатских рынках в понедельник способствуют позитивные настроения из Китая, связанные с ожиданиями экономического роста страны после смягчения коронавирусных мер.

"Азиатские рынки прошли через гораздо более сильное ралли, чем это обычно бывает, и возобновление работы Китая будет более позитивным даже для рынков Азии вне Китая", — сказал агентству Блумберг стратег Sanford C Bernstein Рупал Агарвал (Rupal Agarwal).

По словам партийного секретаря Народного банка Китая Го Шуцина, которые приводит агентство Блумберг со ссылкой на газету People's Daily, экономический рост Китая быстро восстановится и вернется на нормальный путь, так как Пекин предоставляет больше финансовой поддержки домохозяйствам и компаниям, чтобы помочь им восстановиться после того, как страна прекратила политику "нулевого коронавируса".