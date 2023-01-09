Фондовые индексы АТР растут на оптимистичных настроениях из Китая
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник на оптимистичных настроениях из Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Биржи Японии закрыты по случаю выходного дня.
По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,53%, до 3174,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,62%, до 2053,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,76%, до 21362 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,61%, до 7153 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,36%, до 2343,68 пункта.
Японский Nikkei 225 завершил торги пятницы ростом на 0,59%, до 25973,85 пункта.
Оптимизму на азиатских рынках в понедельник способствуют позитивные настроения из Китая, связанные с ожиданиями экономического роста страны после смягчения коронавирусных мер.
"Азиатские рынки прошли через гораздо более сильное ралли, чем это обычно бывает, и возобновление работы Китая будет более позитивным даже для рынков Азии вне Китая", — сказал агентству Блумберг стратег Sanford C Bernstein Рупал Агарвал (Rupal Agarwal).
По словам партийного секретаря Народного банка Китая Го Шуцина, которые приводит агентство Блумберг со ссылкой на газету People's Daily, экономический рост Китая быстро восстановится и вернется на нормальный путь, так как Пекин предоставляет больше финансовой поддержки домохозяйствам и компаниям, чтобы помочь им восстановиться после того, как страна прекратила политику "нулевого коронавируса".
https://1prime.ru/Index/20230109/839413215.html