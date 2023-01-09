Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,2 процента и достиг максимума с 30 июля 2019 года
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100, в котором высок вес экспортеров, достиг более чем трехлетнего максимума во главе с акциями сырьевых компаний. Открытие Китаем своих границ усилило надежды на подъем во второй по величине экономике мира.
Индекс "голубых фишек" FTSE 100 вырос утром на 0,2%, достигнув максимума с 30 июля 2019 года. Ориентированный на внутренний рынок индекс компаний средней капитализации FTSE 250 вырос на 0,2%.
Субиндекс горнорудных компаний поднялся на 1,4%. Акции нефтяных компаний Shell и BP подорожали благодаря росту цен на нефть на фоне перспектив спроса в Китае.
Акции разработчика игр Frontier Developments рухнули на 42,4% после понижения прогноза на 2023 год.
Акции Devolver Digital, еще одной игровой компании, упали на 9,4% после того, как компания сообщила о более низких, чем прогнозировалось, объемах продаж в декабре и показателях за вторую половину 2022 финансового года.
https://1prime.ru/Index/20230109/839416740.html
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