МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100, в котором высок вес экспортеров, достиг более чем трехлетнего максимума во главе с акциями сырьевых компаний. Открытие Китаем своих границ усилило надежды на подъем во второй по величине экономике мира. Британия возобновила переговоры об IPO разработчика чипов Arm

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 вырос утром на 0,2%, достигнув максимума с 30 июля 2019 года. Ориентированный на внутренний рынок индекс компаний средней капитализации FTSE 250 вырос на 0,2%.

Субиндекс горнорудных компаний поднялся на 1,4%. Акции нефтяных компаний Shell и BP подорожали благодаря росту цен на нефть на фоне перспектив спроса в Китае.

Акции разработчика игр Frontier Developments рухнули на 42,4% после понижения прогноза на 2023 год.

Акции Devolver Digital, еще одной игровой компании, упали на 9,4% после того, как компания сообщила о более низких, чем прогнозировалось, объемах продаж в декабре и показателях за вторую половину 2022 финансового года.