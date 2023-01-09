МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в плюсе, свидетельствуют биржевые сводки. Акции Alibaba подскочили на семь процентов в Гонконге

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,58%, до 3 176,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,68%, до 2 054,47 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,89%, до 21 388,34 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,63%, до 2 350,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,59%, до 7 151,3 пункта.

В Японии биржи были закрыты: в пятницу Nikkei 225 завершил торги ростом на 0,59%, до 25 973,85 пункта.

В целом азиатские трейдеры были склонны к оптимизму после того, как Китай ослабил коронавирусные ограничения. Так, с 8 января отменены обязательные анализы на ковид при въезде в страну и централизованный карантин для прибывающих в Китай.

Повлияли на торги и корпоративные новости. Так, акции Alibaba подорожали в Гонконге в понедельник на 8,7% после изменений структуры компании. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Джек Ма потерял контроль над Ant Group. Ant Group на 33% принадлежит Alibaba Group.