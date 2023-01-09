МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы выросли в начале торгов в понедельник. Инвесторы стали меньше опасаться повышения процентной ставки ФРС США и с оптимизмом анализировали новости об открытии границ Китая. Европейские фондовые индексы завершили торги четверга ростом

Опубликованные в пятницу данные о занятости в США, которые показали увеличение доступной рабочей силы и замедление роста заработной платы, были интерпретированы инвесторами как указание на то, что ФРС может быть менее склонной к быстрому повышению ставок. Котировки акций на глобальном фондовом рынке выросли, а доллар ослаб.

Пятничный импульс роста продлился и в понедельник, азиатские рынки выросли на новостях из КНР. Власти страны открыли границы, что улучшило перспективы мировой экономики. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии вырос до максимума более чем за шесть месяцев.

В 08.11 по Гринвичу мировой индекс MSCI World Equity вырос на 0,5%, приблизившись к максимуму с середины декабря.

Европейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,5%, также приблизившись к месячному максимуму, а лондонский FTSE 100 добавил 0,2%, продолжив рост, наблюдавшийся на прошлой неделе, когда он достиг максимума с 2019 года.

"Рынок видит, что давление затрат на заработную плату ослабевает довольно быстро, и видит в этом позитивный момент. Перспективы 'мягкой посадки', по мнению участников рынка, вероятно, улучшились", — сказал Хани Редха, глобальный менеджер портфеля смешанных классов активов в PineBridge.

Мягкая посадка — главная цель политики ФРС после повышения процентных ставок, ситуация, когда инфляция замедляется, но число рабочих мест не сокращается слишком сильно, чтобы не спровоцировать рецессию.

Редха сказал, что реакция рынка на данные о занятости в США была "чрезмерной", и что потребуются дополнительные данные о заработной плате.

Участники рынка в 25% оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС на половину процентного пункта в феврале. Месяц назад вероятность этого оценивалась в 50%. Инвесторы сконцентрируют внимание на отчете о потребительских ценах (CPI), который выйдет в четверг, чтобы получить дополнительные сигналы относительно следующего шага ФРС.

Индекс доллара США снизился примерно на 0,1%. Он по-прежнему близок к самому низкому уровню за семь месяцев. В пятницу он упал на 1,2%.

Пара евро/доллар выросла на 0,3% до 1,0673. В пятницу она выросла на 1,2%.

Пара доллар/офшорный юань приблизилась к минимуму за пять месяцев, а на момент написания статьи торговалась по 6,7885. Пара доллар США/австралийский доллар, по которой часто судят о склонности инвесторов к риску, снизилась на 0,8% до 0,6928, достигнув самого низкого уровня с конца августа ранее в понедельник.

"Я думаю, что темпы открытия китайской экономики намного быстрее, чем все ожидали, и в течение ближайших нескольких месяцев мы увидим влияние этого фактора на фундаментальные показатели", — отметил Редха. PineBridge в ноябре резко увеличила долю китайских акций в своем портфеле, ожидая ослабления антиковидных ограничений.

"Китай будет ускоряться, в то время как в других странах произойдет замедление роста, и это будет довольно позитивным фактором для Азии как региона и таких рынков, как Австралия, которые выиграют от влияния на сырьевые товары", — добавил Редха.

Цены на нефть выросли более чем на 2%, так как снятие ограничений в Китае затмило опасения по поводу глобальной рецессии.

На рынках облигаций доходность государственных бондов европейских стран выросла после падения в предыдущие недели. Доходность базовых 10-летних гособлигаций Германии выросла на 6 базисных пунктов до 2,268%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась на 4 базисных пункта до 3,606%, также восстановившись после резкого падения в пятницу.

Сезон отчетности начинается на этой неделе с крупных банков США, и аналитики опасаются отсутствия роста общей прибыли по сравнению с предыдущим годом.