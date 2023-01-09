МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня выросли на оптимизме по поводу того, что Китай вновь открывает свои границы. Тем временем признаки охлаждения на американском рынке труда делают вероятным более медленный темп повышения ставок Федеральной резервной системой США. Американские фондовые индексы растут после выхода данных по безработице США

В 2022 году ФРС США повышала ставки самыми быстрыми темпами с 1980-х годов. Предыдущую неделю трейдеры Уолл-стрит завершили на оптимистичной ноте после того, как данные показали меньший, чем ожидалось, рост среднего заработка в декабре, а также снижение активности в сфере услуг США.

Индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу прервали четырехнедельный спад, поскольку инвесторы надеялись, что признаки замедления темпов роста американской экономики позволят ФРС занять менее непримиримую позицию в отношении будущего ужесточения денежно-кредитной политики.

Ключевой отчет по инфляции, который должен выйти в четверг, даст дополнительные сигналы о величине ценового давления и перспективах пересмотра процентных ставок.

Ожидается, что отчет Министерства труда США по индексу потребительских цен (CPI) покажет, что в декабре цены выросли на 6,5% в годовом исчислении против 7,1% в ноябре.

"Хотя данные по числу рабочих мест в США, опубликованные в конце прошлой недели, оказались выше ожиданий, что говорит об устойчивости рынка труда, инвесторы, похоже, сосредоточились на росте заработной платы, который оказался немного ниже запланированного, — сказал Расс Моулд, инвестиционный директор AJ Bell. — Настроения все еще весьма хрупкие, и данные по инфляции в США, которые выйдут в четверг, могут стать для инвесторов ключевой проверкой на прочность".

Инвесторы также будут внимательно следить за еженедельной статистикой по заявкам на пособие по безработице и отчетом Мичиганского университета о настроениях потребителей, чтобы получить больше подсказок о силе экономики США. Эти данные будут обнародованы позднее на этой неделе.

Зарегистрированные в США акции Alibaba Group Holding Ltd выросли на премаркете на 4,8% на новостях о том, что основатель Ant Group Джек Ма в ходе реорганизации откажется от контроля над этим китайским финансово-технологическим гигантом.

Акции других китайских компаний, таких как Baidu Inc и Pinduoduo Inc, выросли на 1,5% и 2,7% соответственно, так как полное открытие границ Китая повысило ставки на уверенное восстановление этой второй по величине экономики мира. Границы были практически полностью закрыты с начала пандемии.

В конце недели в США начнется сезон отчетности. Его откроют крупнейшие американские банки, такие как JPMorgan Chase & Co и Wells Fargo & Co.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 89 пунктов, или на 0,26%, на S&P 500 — на 12,5 пункта, или на 0,32%, а на Nasdaq 100 — на 30,25 пункта, или на 0,27%.

Акции Tesla Inc поднялись на 1,5%, так как производитель электромобилей указал на увеличение времени ожидания для потенциальных покупателей некоторых версий Model Y в Китае. Это сигнализирует о том, что недавно объявленное снижение цен может стимулировать спрос на этом рынке, который является для компании вторым по величине.