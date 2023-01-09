МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы растут в понедельник в пределах 1,7%, продолжая рост предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.

Фондовые индексы США

Фьючерсы на американские фондовые индексы растут на позитивном внешнем фоне

По состоянию на 18.05 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,42%, до 33772,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,68%, до 10746,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,92%, до 3930,75 пункта.

Фондовые рынки США начинают эту неделю ростом, после того как по итогам прошлой недели Dow Jones увеличился на 1,46%, NADSAQ – на 0,98%, S&P 500 – на 1,45%.

В четверг на этой неделе инвесторы будут ждать публикацию данных о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране замедлилась в декабре до 6,5% с 7,1% годовых, зафиксированных по итогам ноября.

Статистика может дать трейдерам подсказку относительно дальнейших действий Федрезерва США, чье следующее двухдневное заседание пройдет 31 января и 1 февраля. По данным CME Group, около 77% аналитиков ожидают повышение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов – до 4,5-4,75%.

Кроме того, уже в эту пятницу о своих финансовых результатах за предыдущий год сообщат крупнейшие американские банки. "В текущей среде инвесторы будут менее снисходительны к убыточности, замедлению роста и слабым прогнозам выручки", — сказал агентству Блумберг портфельный менеджер Winslow Capital Management Патрик Бертон (Patrick Burton).