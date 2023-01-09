МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы растут в понедельник в пределах 1,7%, продолжая рост предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут на позитивном внешнем фоне

По состоянию на 18.05 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,42%, до 33772,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,68%, до 10746,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,92%, до 3930,75 пункта.

Фондовые рынки США начинают эту неделю ростом, после того как по итогам прошлой недели Dow Jones увеличился на 1,46%, NADSAQ – на 0,98%, S&P 500 – на 1,45%.

В четверг на этой неделе инвесторы будут ждать публикацию данных о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране замедлилась в декабре до 6,5% с 7,1% годовых, зафиксированных по итогам ноября.

Статистика может дать трейдерам подсказку относительно дальнейших действий Федрезерва США, чье следующее двухдневное заседание пройдет 31 января и 1 февраля. По данным CME Group, около 77% аналитиков ожидают повышение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов – до 4,5-4,75%.

Кроме того, уже в эту пятницу о своих финансовых результатах за предыдущий год сообщат крупнейшие американские банки. "В текущей среде инвесторы будут менее снисходительны к убыточности, замедлению роста и слабым прогнозам выручки", — сказал агентству Блумберг портфельный менеджер Winslow Capital Management Патрик Бертон (Patrick Burton).