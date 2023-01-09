МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы завершили торги понедельника ростом на фоне увеличения спроса на риск, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Европейские индексы повышаются в надежде на "мягкую посадку" в США

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,33% — до 7724,94 пункта, французский CAC 40 — на 0,68%, до 6907,36 пункта, немецкий DAX — на 1,25%, до 14792,83 пункта.

В понедельник фондовые индексы Европы закрылись в плюсе, продолжив ралли предыдущей недели. Аналитики отмечают оптимизм инвесторов, вызванный ожиданиями дальнейшего смягчения монетарной политики Федрезерва США, а также ослаблением коронавирусных ограничений в Китае.

"Увеличение количества свидетельств того, что США могут достичь "мягкой посадки" (отсутствия рецессии — ред.), в совокупности с долгожданным открытием Китая подпитывают неиссякаемый аппетит к риску", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Европейские трейдеры также оценивали статистику. Так, безработица в еврозоне в ноябре ожидаемо осталась на отметке октября в 6,5%. Кроме того, были опубликованы данные по Германии, согласно которым объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в ноябре вырос на 0,2% в месячном выражении после снижения в октябре на 0,4% к предшествовавшему месяцу. Аналитики полагали, что показатель вырос лишь на 0,1% в месячном выражении.