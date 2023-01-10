МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются без единой динамики вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР показывают рост

По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,18%, до 3170,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,01%, до 2054,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,23%, до 21338 пункта; австралийский S&P/ASX 200 — на 0,35%, до 7126,1 пункта. Южнокорейский KOSPI растет на 0,22%, до 2355,32 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,72%, до 26162,5 пункта.

Инвесторы в Азии обратили внимание на закрытие фондовых рынков США без единой динамики основных индексов. На этой неделе трейдеры ожидают публикацию данных о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране замедлилась до 6,5% с 7,1% годовых, зафиксированных по итогам ноября.

"Трейдеры возвращаются к разговорам о смягчении монетарной политики, что может поддержать рисковые активы", — сказал порталу Market Watch аналитик Activ Trades Андерсон Алвиш (Anderson Alves). По его словам, если данные покажут замедление инфляции в США, это будет способствовать ослаблению опасений по поводу рецессии, и на рынках может возникнуть ралли.