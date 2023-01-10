МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei во вторник завершил торги на 2-недельном максимуме в результате стремительного роста акций технологического сектора. Однако повышение индекса сдерживалось осмотрительными действиями участников рынка в преддверии заседания Банка Японии, которой пройдет на следующей неделе. Фондовые индексы АТР торгуются без единой динамики

Nikkei подрос на 0,78% до 26175,56 пункта — максимального уровня с 28 декабря. Индекс более широкого рынка Topix набрал 0,27%, поднявшись до 1880,88 пункта.

Американский Nasdaq Composite накануне завершил торги значительно ниже дневных максимумов. DJIA по итогам сессии просел, а S&P 500 закрылся вблизи флэтовой линии. Надежды на то, что ФРС откажется от своей жесткой денежно-кредитной политики, были развенчаны сохраняющимися опасениями по поводу инфляции.

"Доходность американских казначейских бумаг накануне снизилась, а Nasdaq набрал темпы роста на торгах в США. Поэтому сегодня инвесторы покупали японские акции, но их подъем был ограниченным", — сказал старший стратег Daiwa Securities Сюдзи Хосой.

"… Инвесторы беспокоятся по поводу решения Банка Японии, которое будет принято на заседании на следующей неделе. В декабре центробанк удивил инвесторов, и в этот раз он может поступить так же", — добавил он.

В прошлом месяце Банк Японии расширил торговый диапазон ориентирных 10-летних гособлигаций с 0,25% до 0,5%, что привело к росту доходностей по всей кривой.

Акции Eisai подорожали на 4,84%. Они поднимались на 8% после того, как Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) одобрило ее препарат леканемаб (lecanemab) для лечения болезни Альцгеймера. Данный препарат был разработан в партнерстве с Biogen Inc и предназначен для лечения пациентов с начальными стадиями заболевания.

Акции гигантов в сфере полупроводников — Tokyo Electron и Advantest — выросли на 3,08% и 1,88% соответственно. Бумаги производителя кондиционеров Daikin Industries прибавили 5,33%.

Акции SoftBank Group, занимающейся инвестициями в технологической сфере, подорожали на 2,36% после сообщения о том, что британский премьер-министр Риши Сунак возобновил переговоры с этой японской фирмой о размещении в Лондоне акций производителя чипов Arm Ltd.

Акции тяжеловеса Fast Retailing, владеющего Uniqlo, подросли на 0,98%.

Бумаги электроэнергетической фирмы Tokyo Electric Power Company Holdings, двигаясь против тренда, подешевели на 4,18% и стали аутсайдером в составе Nikkei. Бумаги Kansai Electric Power потеряли 2,79%. Акции агентства по подбору персонала Recruit Holdings упали на 3,02%.