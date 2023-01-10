МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили вторник разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. Индексы частично поддержал оптимизм по поводу ослабления карантина в Китае, при этом повлияла и противоречивая динамика бирж США. Индекс Nikkei завершил торги вторника на двухнедельном максимуме

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,21%, до 3 169,51 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,29%, до 2 060,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index — уменьшился на 0,27%, до 21 331,46 пункта, южнокорейский KOSPI — поднялся на 0,05%, до 2 351,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снизился на 0,28%, до 7 131 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,78%, до 26 175,56 пункта.

Рынки продолжают с оптимизмом оценивать новости об ослаблении карантина в КНР. Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и анализы для приезжающих из-за границы.

В то же время американские индексы закрылись разнонаправленно в понедельник, что повлияло на торги в Азии. Трейдеры ожидают публикацию статистики по годовой инфляции в США в четверг. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране в декабре замедлилась до 6,5% с 7,1%, зафиксированных по итогам ноября.

"После резкого ралли на азиатских рынках наблюдается фиксация прибыли на фоне сложностей от более жестких финансовых условий… Ожидания по Китаю улучшаются, но экономические данные могут не подтвердиться", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Нитин Чхандука (Nitin Chanduka).