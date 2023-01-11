Фондовые биржи АТР преимущественно растут вслед за США
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,2% — до 3175,8 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,03% — до 2059,84 пункта, гонконгский Hang Seng Index растет на 1,15% — до 21576 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,96% — до 7199,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,4%, до 2360,39 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,93%, до 26418,5 пункта.
В среду инвесторы в Азии переняли настроения трейдеров в США. Американские биржи закрылись в плюсе перед публикацией статистики по инфляции и началом сезона финансовой отчетности компаний. Аналитики полагают, что годовая инфляция в США в декабре замедлилась до 6,5% с 7,1% в ноябре. Данные будут обнародованы в четверг.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов одежды Uniqlo, объявила о повышении зарплаты сотрудникам на 40%. На этом фоне акции компании дорожают на 1,21%.
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