МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР торгуются без единой динамики

По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,2% — до 3175,8 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,03% — до 2059,84 пункта, гонконгский Hang Seng Index растет на 1,15% — до 21576 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,96% — до 7199,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,4%, до 2360,39 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,93%, до 26418,5 пункта.

В среду инвесторы в Азии переняли настроения трейдеров в США. Американские биржи закрылись в плюсе перед публикацией статистики по инфляции и началом сезона финансовой отчетности компаний. Аналитики полагают, что годовая инфляция в США в декабре замедлилась до 6,5% с 7,1% в ноябре. Данные будут обнародованы в четверг.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов одежды Uniqlo, объявила о повышении зарплаты сотрудникам на 40%. На этом фоне акции компании дорожают на 1,21%.