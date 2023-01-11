МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в среду на 0,7% и более вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР преимущественно растут

По состоянию на 12.07 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,7%, до 7748,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,75%, до 6920,86 пункта, немецкий DAX — на 0,74%, до 14881,95 пункта.

Европейские индексы переняли положительную динамику американских. А основной драйвер рынков там — предстоящие данные о динамике потребительских цен в США. Аналитики полагают, что инфляция в США по итогам прошедшего года замедлилась до 6,5% с 7,1% за год по итогам ноября. Эти данные будут обнародованы в четверг.

Кроме того, стартует сезон финансовой отчетности в США. Компании обнародуют свои финансовые результаты за весь 2022 год и за четвертый квартал.