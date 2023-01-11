МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду растут на возвращении аппетита к рисковым активам, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Европейские биржи растут вслед за рынками США

По состоянию на 13.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,12%, до 33913 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,21%, до 11304,5 пункта, а на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,21%, до 3946 пункта.

"Перспективы менее туманных экономических перспектив в Европе и США после снижения рисков рецессии в сочетании с возобновлением роста китайской экономики оказывают сильную поддержку склонности инвесторов к риску", — сказал агентству Блумберг технический аналитик Activ Trades Пьер Вэрэ (Pierre Veyret).

Кроме того, трейдеры находятся в ожидании данных о потребительских ценах в США. Аналитики ожидают замедления инфляции до 6,5% по итогам года с 7,1% месяцем ранее.

"Отсутствие четких намеков со стороны председателя ФРС Джерома Пауэлла вчера также способствовало сохранению бычьей торговой позиции, и большинство трейдеров теперь будут смотреть на завтрашние данные об инфляции в США в поисках дальнейших подсказок", — добавил эксперт.