МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Рынки следовали динамике бирж США. Фондовые индексы Европы снизились после роста ранее

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,24% — до 3 161,84 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,66%, до 2 046,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,49% — до 21 436,05 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,35% — до 2 359,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,9%, до 7 195,3 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 1,03% — до 26 446 пунктов.

На азиатские торги повлиял рост американских индексов во вторник. В частности, технологический NASDAQ по итогам торгов увеличился на 1%.

Мировые трейдеры ожидают в четверг публикацию данных по инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране в декабре замедлилась до 6,5% с 7,1% в ноябре. На фоне постепенного ослабления инфляции рынки полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США в феврале может замедлить темпы повышения ставки.

Трейдеры также в целом оптимистично оценивают перспективы экономики Китая после того, как Пекин в рамках смягчения антиковидных мер полностью отменил карантин и анализы для приезжающих из-за границы.

"Несмотря на сильное начало года, у китайских акций должен быть гораздо больший потенциал роста… Многие инвесторы начинают верить, что открытие Китая может пройти быстрее, чем ожидалось, из-за накопившегося спроса, устойчивого восстановления экономики и меньших проблем в поставках", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).