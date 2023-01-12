МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы довольно уверенно растут в четверг вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном снижаются

По состоянию на 12.03 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,53%, до 7766,04 пункта, французский CAC 40 — на 0,82%, до 6981,06 пункта, немецкий DAX — на 0,46%, до 15016,65 пункта.

Инвесторы в Европе внимательно следят за торгами в США в преддверии публикации данных о потребительских ценах в стране. Аналитики ожидают замедления инфляции в Штатах до 6,5% по итогам года с 7,1% за год по итогам ноября. Статистика выйдет позднее в четверг. Но в ожидании такого снижения ещё накануне основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли.

"Ничто не может отменить то влияние, которое оказывают показатели инфляции на движение фондового рынка. Этот год начался довольно многообещающе, и причина в том, что данные инфляции в недавнем прошлом показывали признаки снижения цен", — сказал агентству Блумберг главный исполнительный директор Kalkine Group Кунал Савни (Kunal Sawhney).