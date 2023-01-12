МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга ростом, свидетельствуют данные торгов. Повлияла на торги динамика бирж США, сдержала рост статистика по Китаю. Европейские индексы растут вслед за биржами США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,05% — до 3 163,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,1%, до 2 048,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,36% — до 21 514,1 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,24% — до 2 365,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,18%, до 7 280,4 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,01% — до 26 449,82 пункта.

На азиатские торги повлияли индексы Уолл-стрит, которые в среду закрылись в плюсе, причем технологический NASDAQ по итогам торгов увеличился на 1,76%.

Инвесторы обратили внимание и на статистику по Китаю. Так, годовая инфляция в стране в декабре ожидаемо ускорилась до 1,8% с 1,6% в ноябре. Причем в месячном выражении цены не изменились, в то время как ожидалась дефляция в 0,1%.

Трейдеры продолжают ждать данные по инфляции в США, которые могут указать на дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке. Эксперты прогнозируют замедление инфляции в декабре до 6,5% с 7,1% в ноябре. На ожиданиях по очередному замедлению инфляции рынки закладывают увеличение ставки ФРС в феврале на 25 базисных пунктов после повышения на 50 базисных пунктов в декабре.

Ситуация с коронавирусом в Китае также продолжает оставаться важным фактором для рынков. "Недавние исследования показывают, что первая волна уже достигла пика в Китае… Рынки не учитывают краткосрочные трудности, поскольку надежда укрепится, когда зимние волны Covid пройдут", — цитирует агентство Франс Пресс слова аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).