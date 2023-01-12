МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг торгуются в слабом диапазоне в преддверии выхода статданных по инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Европейские индексы растут вслед за биржами США

По состоянию на 13.21 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,04%, до 34069 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 11464,25 пункта, а на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 3987,25 пункта.

Одним из главных событий для рынков на этой неделе станут данные по потребительским ценам в США. Аналитики ожидают замедления инфляции до 6,5% по итогам года с 7,1% по итогам ноября. Статистика выйдет позднее в четверг.

"Отчет может стать решающим моментом для настроений рынка", — сказала порталу MarketWatch старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).