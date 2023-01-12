МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы снижаются в четверг после выхода статистики о потребительских ценах в стране, следует из данных торгов. Годовая инфляция в США замедлилась до 6,5 процента

По состоянию на 17.48 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,44%, до 33822,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,83%, до 10840,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,59%, до 3946,33 пункта.

До открытия основных торгов минтруд США опубликовал данные, согласно которым годовая инфляция в стране по итогам декабря замедлилась до 6,5% с 7,1% месяцем ранее, как и ожидали аналитики. В месячном выражении потребительские цены в стране снизились на 0,1%, в то время как прогнозировалось, что они не изменятся по сравнению с ноябрем.

"Сегодняшние данные о потребительских ценах являются очередным знаком того, что инфляция двигается в правильном направлении, а также того, что пик инфляции, вероятнее всего, позади", — сказал агентству Блумберг управляющий директор по инвестиционной стратегии E-Trade Financial Майк Левенгарт (Mike Loewengart).

Тем не менее, по словам эксперта, "скромная" реакция рынков указывает на то, что, несмотря на замедление инфляции, рынки не ожидают понижения ставок Федрезерва США в ближайшее время.