МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы главным образом ростом, при этом японский — потерял более 1% после выхода негативной корпоративной отчётности, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном растут после статданных из Китая

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 1,01%, до 3 195,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 2 067,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,04% — до 21 738,66 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,89%, до 2 386,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,66%, до 7 328,1 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 1,25% — до 26 119,52 пункта.

На торги повлияла макростатистика из Китая. По официальным данным, объем импорта в страну в декабре снизился на 7,5% в годовом выражении, а объем экспорта — на 9,9%. Показатели сократились, но при этом оказались лучше ожидаемого уменьшения на 9,8% и 10% соответственно.

Инвесторы также оценили решение центробанка Южной Кореи повысить учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 3,5% годовых, что совпало с прогнозом аналитиков.

В то же время явно негативная динамика японского индекса связана с корпоративными новостями. Так, акции владельца марки одежды Uniqlo — Fast Retailing — подешевели сразу на 8% после выхода финансового отчета. Операционная прибыль компании за первый квартал 2022-2023 финансового года опустилась до 117,1 миллиарда иен (почти 900 миллионов долларов), а ожидались 140 миллиардов иен.