МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу почти не прибавляют, но и не снижаются, тем самым рынки пока однозначно не могут предсказать реакцию Федеральной резервной системы (ФРС) США на последние данные о замедлении инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фьючерсы Уолл-стрит слабо меняются в ходе торгов четверга

По состоянию на 13.27 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,06%, до 34338 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,05%, до 11528,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — увеличивается на 0,03%, до 4004,5 пункта.

Вышедшие накануне данные показали замедление инфляции за прошедший год до 6,5% по сравнению с 7,1% месяцем ранее.

В то же время такое снижение аналитики уже ожидали. И более того, по словам аналитика GW&K Investment Management Билла Стерлинга (Bill Sterling), которые приводит агентство Блумберг, американский регулятор продолжит "ястребиную" политику до тех пор, пока не увидит кардинального изменения ситуации.