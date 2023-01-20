МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы ростом, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР растут на ожиданиях восстановления экономики Китая

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,76%, до 3 264,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 2 125,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,69%, до 22 016 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,63%, до 2 395,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,23%, до 7 452,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,56%, до 26 553,53 пункта.

Внимание трейдеров в Азии на этой неделе было сфокусировано в основном на экономических данных Китая, поскольку инвесторы пытались оценить влияние смягчения коронавирусных ограничений на экономику страны.

Рост ВВП и промышленного производства Китая сигнализировали улучшение состояния экономики страны.

При этом японский индекс чуть отстал от остальных азиатских коллег после выхода данных о том, что инфляция в стране по итогам года ускорилась до максимальных с 1990 года 4% с 3,8% месяцем ранее.