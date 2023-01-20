МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Московская биржа с понедельника начнет расчет и публикацию новых фиксингов на пары "гонконгский доллар – российский рубль", "турецкая лира – российский рубль" и "доллар США – китайский юань", говорится в сообщении торговой площадки.

"23 января 2023 года Московская биржа начинает расчет и публикацию новых валютных фиксингов на пары "гонконгский доллар – российский рубль" (HKDFIXME), "турецкая лира – российский рубль" (TRYFIXME) и "доллар США – китайский юань" (USDCNYFIXME)", — отмечается в сообщении.

Новые индикаторы пополнят семейство валютных фиксингов Московской биржи и будут рассчитываться наравне с фиксингами "доллар США – российский рубль", "китайский юань – российский рубль", "евро – российский рубль" и "евро – доллар США", — сообщает биржа.

Как поясняет торговая площадка, валютные фиксинги рассчитываются ежедневно на основании заявок и сделок на валютном рынке Московской биржи по состоянию на 12.30 мск.

Данные индикаторы используются для определения цены исполнения биржевых фьючерсов на валютные пары на срочном рынке Московской биржи, участниками внебиржевого рынка беспоставочных конверсионных деривативов, а также в качестве справочной цены в коммерческих контрактах участников внешнеэкономической деятельности.