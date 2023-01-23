МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Японии и Австралии в понедельник завершили торги в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Министр финансов Японии предупредил о тяжелой финансовой ситуации в стране

По тогам торгов японский индекс Nikkei 225 подскочил на 1,33%, до 26 906,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,07%, до 7 457,3 пункта.

На других основных фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торги не проводились в связи с началом каникул. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,76%, до 3264,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 2125,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,82%, до 22044,65 пункта. А южнокорейский KOSPI увеличился тогда на 0,63%, до 2395,26 пункта.

Инвесторы Японии и Австралии были больше склонны к риску после того, как в пятницу американские индексы закрылись в значительном плюсе. Американский Dow Jones вырос по итогам того дня на 1%, NASDAQ — на 2,7%, S&P 500 — на 1,9%.

Также инвесторы в целом продолжают позитивно оценивать перспективы восстановления экономики Китая после ослабления карантина.