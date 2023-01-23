МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Nikkei подскочил более чем на 1% в понедельник. Японский индекс вырос вслед за котировками Уолл-стрит на прошлой неделе. Лидерами роста стали акции, связанные с производством микросхем. Фондовые индексы США растут после снижения

Nikkei завершил азиатскую сессию понедельника с повышением на 1,33% на отметке 26 906,04 пункта, а ранее впервые за месяц поднялся до 26 938,28 пункта.

Из 225 компонентов индекса акции 182 компаний выросли в цене, бумаги 39 компаний подешевели. Котировки четырех компаний остались без изменений.

Более широкий индекс Topix по итогам понедельника вырос на 0,96% до 1945,38 пункта, достигнув в ходе сессии максимума с 16 декабря в 1947,88 пункта.

Откат иены против доллара с максимума за 7,5 месяцев, достигнутого на прошлой неделе, улучшил настрой на рынке, особенно в отношении экспортеров.

По словам стратега Nomura Маки Савады, инвесторы были сосредоточены на Уолл-стрит даже больше, чем обычно, из-за рыночных каникул в Азии в связи с празднованием китайского Нового года.

"Сегодняшние движения в основном отражают ралли на Уолл-стрит в пятницу, каких-то конкретных драйверов не было", — сказала она в ходе телефонной конференции для СМИ.

Тем не менее, она добавила, что рост был сдержанным перед основной частью сезона отчетности японских компаний, который стартует во вторник.

В пятницу технологический индекс Nasdaq возглавил рост среди трех крупнейших американских фондовых индексов, поднявшись на 2,86%. Индекс полупроводникового сектора Philadelphia SE поднялся на 3,11%.

Котировки акций Tokyo Electron выросли на 2,52%.

В Nikkei лучше всего себя проявил онлайн-ретейлер Rakuten Group, акции которого прибавили 3,48%.

Бумаги технологического инвестора SoftBank Group подорожали на 1,73%.

Акции оператора магазинов Uniqlo, компании Fast Retailing, выросли в цене на 2,66%.

Автопроизводители были на подъеме. Так, котировки Toyota выросли на 0,32%, Suzuki — на 1,76%.

Акции Nintendo подорожали на 0,45%.