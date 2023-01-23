МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник находятся в плюсе после роста на рынках США в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Японии и Австралии завершили торги понедельника в плюсе

По состоянию на 12.15 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,24%, до 7789,89 пункта, французский CAC 40 — на 0,11%, до 7003,62 пункта, немецкий DAX — на 0,19%, до 15061,95 пункта.

Европейские торговые площадки в целом повторяют позитивную динамику рынков США, которые в пятницу закрылись ростом на 1-2,7%.

Во вторник будет опубликована макростатистика по еврозоне. Аналитики ждут, что композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран валютного блока, согласно предварительной оценке, в январе вырос на 49,8 пункта с 49,3 пункта месяцем ранее.

Также в течение недели инвесторы будут следить за публикацией финансовой отчетности крупных компаний. В частности, в ночь со вторника на среду данные за предыдущий квартал опубликуют Microsoft и Visa.