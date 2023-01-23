МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник незначительно опускаются, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать экономические перспективы, а также ожидать на неделе важную макростатистику из США, свою роль играет и продолжение сезона корпоративной отчетности. Фондовые индексы США растут после снижения

По состоянию на 14.27 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,01%, до 33 469 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,05%, до 11 671 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 3 984,75 пункта.

Внимание рынков сохраняется вокруг перспектив восстановления экономики в мире. Инвесторы следят за политикой мировых центробанков, в то же время ожидая продолжения сезона корпоративной отчетности.

Аналитики полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США может в феврале замедлить темпы повышения ставки до 25 базисных пунктов после увеличения на 50 базисных пунктов в декабре. Регулятор в прошлом году повысил ставку семь раз на фоне высокой инфляции, что усиливало опасения по поводу возможной рецессии. Данные о постепенном замедлении инфляции поддержали ожидания того, что ФРС может ослабить монетарную политику.

Позднее на неделе ожидается публикация финансовых отчетов крупных американских компаний, таких как Microsoft, Visa и Tesla. Рынки будут оценивать их результаты за минувший квартал, а также комментарии по поводу экономических ожиданий.

На четверг запланирована публикация макростатистики по США. Как ожидают эксперты, в четвертом квартале, по первой оценке из трех, ВВП США вырос на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в годовом выражении после увеличения на 3,2% кварталом ранее.