МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы повышаются в начале очередной недели, богатой на корпоративные финансовые отчеты. Рост возглавили акции Salesforce после новостей о приобретении пакета ее акций фондом Elliott Management. Фьючерсы на американские индексы слабо снижаются в начале недели

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на открытии на 64,07 пункта, или 0,19%, до 33 439,56 пункта. S&P 500 поднялся на 5,53 пункта, или 0,14%, до 3 978,14 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 31,51 пункта, или 0,28%, до 11 171,94 пункта.