МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник закрылись ростом в начале сезона финансовой отчетности компаний за 2022 год и четвертый квартал, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы по итогам торгов выросли

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,18% — до 7 784,67 пункта, французский CAC 40 — на 0,52%, до 7 032,02 пункта, немецкий DAX — на 0,46%, до 15 102,95 пункта.

Недавно стартовал сезон финансовой отчетности компаний за 2022 год и четвертый квартал. На данный момент свои результаты опубликовали американские компании, но уже в четверг ожидаются финансовые отчетности таких крупный европейских фирм как Volvo и LVMH.

На положительный исход торгов понедельника повлияло также закрытие фондовых рынков США значительным ростом по итогам прошедшей пятницы.