МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в понедельник вечером существенно растут, рынки надеются на ослабление монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. Фьючерсы на американские индексы слабо снижаются в начале недели

По состоянию на 21.05 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,94%, до 33687,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,13%, до 11379,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,43%, до 4029,13 пункта.

Рынки пытаются предугадать дальнейшие действия ФРС. Так, инвесторы полагают, что регулятор может в феврале замедлить темпы повышения ставки до 25 базисных пунктов после увеличения на 50 базисных пунктов в декабре.

"Уверенность инвесторов возросла… после того, как Китай отменил свои жесткие ограничения, и возросли надежды на то, что, возможно, наконец-то наступит конец повышения процентных ставок (со стороны ФРС — ред.)", — сказала агентству Франс Пресс старший аналитик по инвестициям и рынкам Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер (Susannah Streeter).