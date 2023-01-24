МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в понедельник выросли за счет резкого подорожания акций технологического сектора в начале еще одной недели, богатой на корпоративные финансовые отчеты. Американские фондовые индексы заметно растут

Все три основных индекса продолжили расти после подъема в пятницу, причем сильнее всего вырос Nasdaq Composite, получивший поддержку со стороны акций производителей полупроводников.

"Эта группа акций в последнее время находилась под давлением, поэтому я не удивлен, — сказал Питер Туз, президент Chase Investment Counsel. – В ближайшие пару недель мы будем получать финансовые результаты этих компаний, и это будет самый важный момент".

"Эти акции были готовы к восстановлению", — отметил он.

Инвесторы практически уверены, что Федеральная резервная система США по итогам очередного заседания на следующей неделе осуществит умеренное повышение процентных ставок, несмотря на стремление центрального банка добиться охлаждения инфляции, достигшей максимума за несколько десятилетий.

"Участники рынка полагают, что увидят замедление темпов повышения ставок ФРС, и что мы приближаемся к решению проблем с инфляцией, а также окончанию цикла повышения ставок, — добавил Туз. – Акции могут демонстрировать позитивную динамику в таких условиях, особенно акции роста, которые являются драйвером рынка".

Финансовые рынки оценивают в 99,9% вероятность того, что ФРС по итогам двухдневного заседания в следующую среду повысит ставки на 25 базисных пунктов, согласно индикатору FedWatch.

Dow Jones Industrial Average вырос на 254,07 пункта, или на 0,76%, до 33629,56 пункта, S&P 500 прибавил 47,2 пункта, или 1,19%, достигнув 4019,81 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 223,98 пункта, или на 2,01%, до 11364,41 пункта.

Из 11 основных отраслевых индексов S&P 500 только нефтегазовый сектор завершил день с понижением. Наибольший рост, на 2,3%, демонстрировал сектор технологических компаний.

Согласно данным IBES Refinitiv, аналитики ожидают, что прибыль компаний S&P 500 за 4-й квартал упала на 3,0%. В начале года ожидалось падение на 1,6%.

В четверг Министерство торговли США выпустит первую оценку роста ВВП за 4-й квартал, которая ожидается на уровне 2,5%.

В пятницу выйдет индекс цен расходов на личное потребление США, который прольет свет на динамику инфляции.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 2,77 к 1, а на бирже Nasdaq – в соотношении 1,73 к 1.

В составе S&P зафиксировано 11 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а у Nasdaq – 82 новых максимума и 19 новых минимумов.

Объем торгов на американских биржах в понедельник составил 11,99 млрд акций, тогда как за последние 20 торговых дней он в среднем составлял 10,62 млрд акций.