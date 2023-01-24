МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Японии и Австралии растут во вторник, поддерживаемые оптимизмом финансовых рынков США на перспективах монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Биржи АТР растут на ожиданиях восстановления экономики Китая

По состоянию на 7.29 мск японский индекс Nikkei 225 увеличивается на 1,59%, до 27335 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,45%, до 7491,2 пункта.

На фондовых площадках Китая, Гонконга и Южной Кореи торги в понедельник не проводятся в связи с началом праздничного периода. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,76%, до 3264,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 2125,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,82%, до 22044,65 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,63%, до 2395,26 пункта.

Индексы Японии и Австралии продолжают удерживаться в плюсе, в то время как инвесторы, в том числе и в первую очередь в самих США, обратили свое внимание на риторику Федрезерва, очередное заседание которого пройдет через неделю. И по данным CME Group, более 98% аналитиков закладывают повышение учётной ставки регулятора на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75%.

"Данные об инфляции улучшаются сильнее, чем ожидало большинство людей, что открывает Федрезерву двери для смягчения политики", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс старший рыночный стратег Carson Group Раян Детрик (Ryan Detrick).