МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня поднялся до максимума более чем за месяц, отыграв все позиции, утерянные с тех пор, как Банк Японии в декабре неожиданно скорректировал свою политику. Технологический сектор возглавил прирост на фоне аналогичной динамики на американских биржах в понедельник. Азиатские биржи завершили последние торги рабочей недели ростом

Индекс Nikkei вырос на 1,46% до 27 299,19 пункта, максимума закрытия с 16 декабря.

Индекс повышается с тех пор, как на прошлой неделе Банк Японии оставил в силе свою сверхмягкую денежно-кредитную политику. С начала месяца Nikkei повысился на 4,62% и может зафиксировать сильнейший с октября месячный прирост.

Более широкий Topix сегодня прибавил 1,42% до 1972,91 пункта.

"Nikkei вернулся к прежним уровням, — отметил Тихиро Ота, заместитель директора отдела инвестиционной аналитики и услуг для инвесторов в SMBC Nikko Securities. — Сегодня выйдет несколько финансовых отчетов японских фирм, и мы не уверены в будущей рыночной динамике. Для продолжения ралли необходима позитивная отчетность".

Американские рынки накануне резко выросли при поддержке технологического сектора. В начале загруженной недели инвесторы вновь охотно покупали акции, ранее лидировавшие на рынке.

Акции Tokyo Electron сильнее всего поддержали Nikkei, добавив 2,04%. Бумаги Advantest повысились на 3,11%.

Бумаги SoftBank Group подорожали на 3,39%, акции Daikin Industries — на 2,07%.

Акции GS Yuasa Corp набрали 3,77% после того, как производитель аккумуляторов заявил, что будет сотрудничать с Honda Motor в сфере выпуска батарей. Компании планируют создать СП к концу этого года. Акции Honda добавили 1,16%.