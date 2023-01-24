МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник завершили торги преимущественно в минусе, поскольку инвесторы ожидают более слабых финансовых результатов компаний за 2022 год, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Европейские фондовые биржи завершили торги понедельника ростом

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,35% — до 7 757,36 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,26%, до 7 050,48 пункта, немецкий DAX снизился на 0,07%, до 15 093,11 пункта.

По словам главы отдела стратегии, учета и устойчивого развития Liberum Capital Йоахима Клемента (Joachim Klement), которые приводит агентство Блумберг, некоторые участники рынка проявляют осторожность. "Сезон прибыли принесет с собой некоторые слабые прогнозы на 2023 год, и это должно ограничить дальнейший рост (бирж – ред.)", — добавил эксперт.

Завтра инвесторы будут ждать данные по индексу делового климата в Германии в январе от исследовательского института IFO. Аналитики полагают, что показатель вырос до 90,2 пункта с уровня декабря в 88,6 пункта.