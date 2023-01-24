МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник вечером снижаются, пока рынки пребывают в ожидании публикации статистики по ВВП США, следует из данных торгов. Американские фондовые индексы начали сессию со снижения

По состоянию на 20.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,02%, до 33624,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,19%, до 11342,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 4012,5 пункта.

Внимание инвесторов сосредоточено на макроэкономических статданных из США. Аналитики полагают, что ВВП страны в четвертом квартале вырастет на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в годовом выражении после увеличения на 3,2% кварталом ранее. Публикация данных состоится в четверг.

Так, статистика может подсказать дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, в феврале рынки ожидают очередного увеличения учётной ставки, более 98% экспертов ждут повышения на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых, остальные допускают увеличение на 0,5 п.п.

Аналитик Briefing.com Патрик О'Хара (Patrick O'Hare), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, считает, что потери вторника свидетельствуют о беспокойстве, "что фондовый рынок забежал вперед и должен отступить". "Мы не можем возлагать надежды на возможный отскок на рынке, который весь год не поддавался медвежьим ожиданиям, отскакивая от приступов слабости, катализируемых надеждой о достижении мягкой посадки", — отметил эксперт.