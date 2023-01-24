МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник вечером снижаются, пока рынки пребывают в ожидании публикации статистики по ВВП США, следует из данных торгов.

Индексы

Американские фондовые индексы начали сессию со снижения

По состоянию на 20.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,02%, до 33624,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,19%, до 11342,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 4012,5 пункта.

Внимание инвесторов сосредоточено на макроэкономических статданных из США. Аналитики полагают, что ВВП страны в четвертом квартале вырастет на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в годовом выражении после увеличения на 3,2% кварталом ранее. Публикация данных состоится в четверг.

Так, статистика может подсказать дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, в феврале рынки ожидают очередного увеличения учётной ставки, более 98% экспертов ждут повышения на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых, остальные допускают увеличение на 0,5 п.п.

Аналитик Briefing.com Патрик О'Хара (Patrick O'Hare), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, считает, что потери вторника свидетельствуют о беспокойстве, "что фондовый рынок забежал вперед и должен отступить". "Мы не можем возлагать надежды на возможный отскок на рынке, который весь год не поддавался медвежьим ожиданиям, отскакивая от приступов слабости, катализируемых надеждой о достижении мягкой посадки", — отметил эксперт.