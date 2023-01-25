МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Южной Кореи и Японии растут на торгах в среду, в то время как австралийский индекс снижается, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР растут на ожиданиях восстановления экономики Китая

По состоянию на 7.32 мск японский индекс Nikkei 225 увеличивался на 0,39% — до 27405,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,31%, до 2426,21 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,13% — до 7480,9 пункта.

Фондовые биржи Китая и Гонконга закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Фондовый индекс Южной Кореи открылся в плюсе после долгих выходных, а японский рынок демонстрирует положительную динамику уже четвертую торговую сессию подряд. Ключевыми факторами оптимизма на мировых рынках остаются восстановление китайской экономики после ослабления коронавирусных ограничений, а также возможное смягчение монетарной политики Федрезерва США.

Заседание американского центробанка пройдет на следующей неделе, 31 января и 1 февраля. По данным CME Group, около 98% опрошенных аналитиков ожидают повышение учетной ставки регулятора всего на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75%.