МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня повысился, продолжив расти четвертый торговый день. При этом прирост был скромным после подъема выше ключевой отметки 27 000 пунктов на предыдущей сессии. Фондовые индексы АТР преимущественно растут

Акции поставщика автомобильных аккумуляторов Dai Nippon Printing выросли на 13%, возглавив подъем. Перед этим в прессе появились сообщения, что инвестор-активист Elliott Management приобрел в компании крупную долю.

Акции Suzuki Motor тоже заметно выросли. У ее индийского подразделения Maruti Suzuki квартальная прибыль увеличилась более чем в два раз.

Аутсайдерами стали бумаги производителя моторов Nidec, который в начале японского сезона отчетности, предвещающего мало хорошего, почти в два раза уменьшил показатель ожидаемой прибыли.

Nikkei вырос на 0,35% до 27 395,01 пункта. После дневного перерыва он начал активно расти, достигнув нового максимума за пять недель на 27 473,90 пункта, но сохранить такие темпы не удалось.

В предыдущие две сессии индекс набрал 2,8%, пробив уровень 27 000 пунктов, тогда как в прошлом месяце он в основном держался в районе отметки 26 000 пунктов.

Индекс более широкого рынка Topix вырос на 0,39% до 1980,69 пункта.

"Честно говоря, я вчера не ожидал, что Nikkei превысит 27 000 пунктов, — заметил в ходе конференц-звонка с участием журналистов Казуо Камитани, стратег по акциям в Nomura. — За последние три дня Nikkei довольно сильно повысился, так что есть ощущение, что он может быть немного перегрет".

Из 225 компонентов этого индекса повысились 175, 45 упали, а 5 не изменились.

Акции Dai Nippon Printing подскочили на 14,81%, поддержав бумаги конкурирующей Toppan, которые набрали 4,57% и заняли по приросту третье место в Nikkei.

На втором месте расположились акции Suzuki с 5,62%.

Тем временем акции Nidec упали на 5,38%, став худшим компонентом Nikkei с большим отрывом.

Акции компаний, связанных со сферой полупроводников, тоже плохо себя показали. Акции поставщика оборудования для тестирования чипов Advantest упали на 1,1%, а бумаги производителя оборудования для выпуска чипов Tokyo Electron потеряли 0,26%.