МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня повысился, продолжив расти четвертый торговый день. При этом прирост был скромным после подъема выше ключевой отметки 27 000 пунктов на предыдущей сессии.

Биржа-закрытие

Фондовые индексы АТР преимущественно растут

Акции поставщика автомобильных аккумуляторов Dai Nippon Printing выросли на 13%, возглавив подъем. Перед этим в прессе появились сообщения, что инвестор-активист Elliott Management приобрел в компании крупную долю.

Акции Suzuki Motor тоже заметно выросли. У ее индийского подразделения Maruti Suzuki квартальная прибыль увеличилась более чем в два раз.

Аутсайдерами стали бумаги производителя моторов Nidec, который в начале японского сезона отчетности, предвещающего мало хорошего, почти в два раза уменьшил показатель ожидаемой прибыли.

Nikkei вырос на 0,35% до 27 395,01 пункта. После дневного перерыва он начал активно расти, достигнув нового максимума за пять недель на 27 473,90 пункта, но сохранить такие темпы не удалось.

В предыдущие две сессии индекс набрал 2,8%, пробив уровень 27 000 пунктов, тогда как в прошлом месяце он в основном держался в районе отметки 26 000 пунктов.

Индекс более широкого рынка Topix вырос на 0,39% до 1980,69 пункта.

"Честно говоря, я вчера не ожидал, что Nikkei превысит 27 000 пунктов, — заметил в ходе конференц-звонка с участием журналистов Казуо Камитани, стратег по акциям в Nomura. — За последние три дня Nikkei довольно сильно повысился, так что есть ощущение, что он может быть немного перегрет".

Из 225 компонентов этого индекса повысились 175, 45 упали, а 5 не изменились.

Акции Dai Nippon Printing подскочили на 14,81%, поддержав бумаги конкурирующей Toppan, которые набрали 4,57% и заняли по приросту третье место в Nikkei.

На втором месте расположились акции Suzuki с 5,62%.

Тем временем акции Nidec упали на 5,38%, став худшим компонентом Nikkei с большим отрывом.

Акции компаний, связанных со сферой полупроводников, тоже плохо себя показали. Акции поставщика оборудования для тестирования чипов Advantest упали на 1,1%, а бумаги производителя оборудования для выпуска чипов Tokyo Electron потеряли 0,26%.