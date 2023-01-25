МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду завершили торги преимущественно ростом, при этом австралийский индекс показал легкое снижение, а биржи Китая и Гонконга остаются закрытыми, свидетельствуют данные торгов. Биржевые аналитики сделали ставку на бумаги Сбербанка в 2023 году

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,35%, до 27 395,01 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,39%, до 2 428,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,3%, до 7 468,3 пункта.

На других основных фондовых площадках АТР торги не проводились в связи с началом каникул. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,76%, до 3264,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 2125,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,82%, до 22044,65 пункта.

Индекс KOSPI показал заметный рост после долгих выходных, японский рынок демонстрирует положительную динамику уже четвертую торговую сессию подряд. В целом склонность к риску поддерживают позитивные ожидания по восстановлению экономики Китая.

Инвесторы также обратили внимание на макростатистику из Австралии. Годовая инфляция в стране в четвертом квартале ускорилась до 7,8% с 7,3% кварталом ранее, аналитики ожидали роста значения до 7,5%.

Основное внимание рынков по-прежнему сосредоточено вокруг грядущего заседания Федеральной резервной системы США в начале февраля. Эксперты ожидают замедления темпов повышения ставки до 25 базисных пунктов с 50 базисных пунктов в декабре.