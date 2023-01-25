МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы снижаются в среду после активного роста с самого начала года, поскольку ближайшие экономические перспективы неопределённы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Азиатские биржи в основном выросли по итогам торгов среды

По состоянию на 13.23 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,16%, до 7744 пунктов, французский CAC 40 — на 0,67%, до 7003,07 пункта, немецкий DAX — на 0,77%, до 14977,5 пункта.

Европейские индексы снижаются в среду, однако с начала года FTSE 100 вырос на 3,3%, CAC 40 – на 8,2%, DAX – на 7,1%. Аналитики полагают, что такой рост неустойчив, так как риски для фондовых рынков по-прежнему сохраняются, в частности в виде возможных слабых отчетов компаний.

"Сильное ралли неустойчиво, так как рост был слишком быстрым, и впереди сохраняется большое количество проблем, поскольку предприятия окажутся под влиянием сниженного потребительского спроса. Мы будем внимательно следить за отчетами, которые на данный момент были лучше ожиданий, и без каких-либо больших разочарований или предупреждений", — сказал агентству Блумберг глава отдела в Santander AM Франсиско Симон (Francisco Simon).

Ранее в среду также была опубликована макростатистика. Индекс делового климата в Германии ожидаемо вырос до 90,2 пункта с 88,6 пункта месяцем ранее.