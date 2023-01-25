МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы опускаются в среду после публикации отчетности Microsoft, перед статистикой по ВВП США, свидетельствуют данные торгов. Американские фондовые индексы снижаются перед выходом статданных по стране

По состоянию на 14.36 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,5% — до 33 658 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,18%, до 11 769,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,68%, до 4 005,25 пункта.

Трейдеры продолжают следить за финансовыми отчетностями компаний. Так, выручка Microsoft за второй квартал 2022-2023 фингода выросла слабее ожиданий — на 2% в годовом выражении, до 52,75 миллиарда долларов при прогнозе в 53,12 миллиарда. Прогноз по выручке подразделения Intelligent Cloud на третий квартал составляет 21,7-22 миллиарда долларов — ниже ожидавшихся 22,14 миллиарда. Бумаги Microsoft на предварительных торгах дешевеют на 2,6%.

На этом фоне фьючерс на NASDAQ снижается сильнее других. В том числе акции Tesla до открытия торгов дешевеют на 1,5%, Amazon — на 1,9%, Apple — на 0,8%.

Внимание рынков также обращено к статистике по ВВП США, которая выйдет в четверг. Эксперты полагают, что рост экономики страны в четвертом квартале, по первой оценке, замедлился до 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 3,2% кварталом ранее.

Инвесторы обратили внимание и на новость агентства Блумберг о том, что программа сокращения баланса Федеральной резервной системы (ФРС) США может быть завершена досрочно на фоне ситуации с потолком госдолга страны.