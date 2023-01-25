Фьючерсы на американские индексы снижаются после публикации отчетности Microsoft
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы опускаются в среду после публикации отчетности Microsoft, перед статистикой по ВВП США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.36 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,5% — до 33 658 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,18%, до 11 769,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,68%, до 4 005,25 пункта.
Трейдеры продолжают следить за финансовыми отчетностями компаний. Так, выручка Microsoft за второй квартал 2022-2023 фингода выросла слабее ожиданий — на 2% в годовом выражении, до 52,75 миллиарда долларов при прогнозе в 53,12 миллиарда. Прогноз по выручке подразделения Intelligent Cloud на третий квартал составляет 21,7-22 миллиарда долларов — ниже ожидавшихся 22,14 миллиарда. Бумаги Microsoft на предварительных торгах дешевеют на 2,6%.
На этом фоне фьючерс на NASDAQ снижается сильнее других. В том числе акции Tesla до открытия торгов дешевеют на 1,5%, Amazon — на 1,9%, Apple — на 0,8%.
Внимание рынков также обращено к статистике по ВВП США, которая выйдет в четверг. Эксперты полагают, что рост экономики страны в четвертом квартале, по первой оценке, замедлился до 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 3,2% кварталом ранее.
Инвесторы обратили внимание и на новость агентства Блумберг о том, что программа сокращения баланса Федеральной резервной системы (ФРС) США может быть завершена досрочно на фоне ситуации с потолком госдолга страны.
https://1prime.ru/Index/20230125/839583599.html