МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду вечером снижаются, рынки оценивают финансовые отчеты ряда компаний, следует из данных торгов и комментария аналитика. Американские фондовые индексы снижаются перед выходом статданных по стране

По состоянию на 19.49 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,85%, до 33446,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,35%, до 11181,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,05%, до 3975,36 пункта.

Внимание инвесторов сосредоточено на финансовых отчетах ряда крупных компаний. Так, в частности, рынки отреагировали на отчет Microsoft, из которого стало известно, что выручка компании выросла на 2% в годовом выражении — до 52,747 миллиарда долларов при прогнозе в 53,12 миллиарда. Также меньшую, чем ожидалось, выручку получила компания Boeing, выручка составила 19,98 миллиарда долларов при прогнозе в 20,37 миллиарда.

"В последние 24 часа наблюдался небольшой уклон в сторону снижения риска, отчасти благодаря некоторым более слабым, чем ожидалось, отчетам по прибыли, которые усилили растущие опасения по поводу возможной рецессии в США", — цитирует портал MarketWatch аналитика Deutsche Bank Джима Рида (Jim Reid).