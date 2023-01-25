Европейские фондовые биржи завершили торги среды снижением
Европейские фондовые биржи в среду упали на ожиданиях слабых финрезультатов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду закрылись снижением, поскольку инвесторы ожидают слабых финансовых результатов компаний за 2022 год, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,16% — до 7 744,87 пункта, французский CAC 40 — на 0,09%, до 7 043,88 пункта, немецкий DAX — на 0,08%, до 15 081,64 пункта.
"Рынки акций снова в минусе, поскольку инвесторы, похоже, готовятся к разочаровывающему сезону прибыли для крупных технологических компаний. Увольнения, неудачные основные показатели и неутешительные прогнозы быстро становятся нормой", — сказал агентству Франс- Пресс старший рыночный аналитик торговой платформы OANDA Крейг Эрлам (Craig Erlam).
В четверг ожидается публикация финансовых отчетов таких крупных компаний, как Volvo и LVMH.
https://1prime.ru/Index/20230125/839589069.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.