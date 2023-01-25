МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду закрылись снижением, поскольку инвесторы ожидают слабых финансовых результатов компаний за 2022 год, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Биржи Европы падают в ходе торгов среды

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,16% — до 7 744,87 пункта, французский CAC 40 — на 0,09%, до 7 043,88 пункта, немецкий DAX — на 0,08%, до 15 081,64 пункта.

"Рынки акций снова в минусе, поскольку инвесторы, похоже, готовятся к разочаровывающему сезону прибыли для крупных технологических компаний. Увольнения, неудачные основные показатели и неутешительные прогнозы быстро становятся нормой", — сказал агентству Франс- Пресс старший рыночный аналитик торговой платформы OANDA Крейг Эрлам (Craig Erlam).

В четверг ожидается публикация финансовых отчетов таких крупных компаний, как Volvo и LVMH.