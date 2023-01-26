МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Гонконга и Южной Кореи растут в четверг, в то время как японский рынок снижается, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР преимущественно растут

По состоянию на 7.39 мск гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 2,02% — до 22490 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 1%, до 2454,07 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,32% — до 27307,5 пункта

Фондовые биржи Китая по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. В Австралии в четверг торги также не проводятся.

Аналитики отмечают неоднозначность ситуации на рынке. С одной стороны, инвесторы могут с пессимизмом воспринять финансовую отчетность технологического сектора — так, о сокращении прибыли в прошлом квартале отчитался Microsoft. С другой стороны, считают эксперты, позитивные тенденции сохраняются, и они могут в дальнейшем поддержать рост фондовых рынков.

"Перетягивание каната "быков" и "медведей" продолжается. Последние отчеты технологических компаний могут активизировать "медведей", в то время как позитивный импульс… и привлекательность некоторых областей могут привести к скачку", — сказал агентству Блумберг руководитель отдела инвестиционных исследований Nationwide Марк Хакетт (Mark Hackett).