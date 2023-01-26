МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei в четверг прервал череду роста по итогам четырех сессий кряду. Акции судоходных компаний стали лидерами снижения, в то время как участники рынка по всему миру ожидали экономических данных США, которые могут повлиять на решение ФРС по ставкам. Аналитики ждут замедления роста ВВП США в четвертом квартале

Индекс Nikkei закрылся снижением на 0,12%, на отметке 27 362,75 пункта, после роста на 0,4% в начале сессии. Более широкий индекс Topix снизился на 0,12% до 1978,40 пункта.

"Ни одна крупная компания не объявила о своих прогнозах на предыдущей сессии, поэтому сегодня инвесторы увидели мало подсказок, — сказал Тихиро Ота, помощник главного менеджера по инвестиционным исследованиям и обслуживанию инвесторов SMBC Nikko Securities. — Глобальные инвесторы не могут сделать шаг вперед до выхода основных экономических показателей США".

Индекс S&P 500 в среду незначительно снизился. Показатели в отчетности ряда компаний варьировались от неблагоприятных до удручающих, возрождая беспокойство по поводу влияния на экономику ограничительной политики ФРС.

Сейчас инвесторы ожидают данных по ВВП США за четвертый квартал, которые должны быть опубликованы в 13.30 по Гринвичу и которые могут задать тон предстоящему заседанию ФРС.

Акции Tokyo Electron и Advantest снизились в цене на 1,81% и 2,24% соответственно, оказав наибольшее влияние на Nikkei. Замглавы Минфина Японии подтвердил готовность Токио к валютным интервенциям

Бумаги Daikin Industries подешевели на 1,83%, акции Sony Group — на 1,29%.

Котировки CyberAgent просели на 0,56% по итогам неровной сессии четверга после того, как компания сообщила о чистом убытке в 5 млрд иен (38,64 млн долларов) в четвертом квартале.

Котировки CyberAgent демонстрировали высокую волатильность во время Чемпионата мира по футболу в декабре, поскольку инвесторы следили за показателями ее медиабизнеса, который бесплатно транслировал все матчи на платформе Abema.

Сектор недвижимости вырос на 1,11% и стал лидером среди 33 отраслевых субиндексов Токийской фондовой биржи. Сектор судоходных компаний потерял 2,82%, став лидером снижения среди субиндексов.