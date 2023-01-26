МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Гонконга и Южной Кореи показали рост в четверг, а японский рынок сократился, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают оценивать перспективы восстановления экономики.

Токийская фондовая биржа

Фондовые биржи АТР преимущественно растут

По итогам торгов гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 2,37% — до 22 566,78 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,6%, до 2 468,65 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,12% — до 27 362,75 пункта.

Фондовые биржи Китая по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. В Австралии в четверг торги также не проводились.

Склонность к риску поддерживается ожиданиями восстановления экономики, особенно на фоне ослабления карантина в Китае. В то же время негативное влияние, особенно на технологический сектор, оказала слабая отчетность американской Microsoft.

"Есть растущая уверенность в том, что экономике может не потребоваться рецессия, чтобы сдержать инфляционного зверя", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).