Фондовые индексы АТР закрылись в основном ростом на ожиданиях восстановления экономики
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Гонконга и Южной Кореи показали рост в четверг, а японский рынок сократился, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают оценивать перспективы восстановления экономики.
По итогам торгов гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 2,37% — до 22 566,78 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,6%, до 2 468,65 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,12% — до 27 362,75 пункта.
Фондовые биржи Китая по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. В Австралии в четверг торги также не проводились.
Склонность к риску поддерживается ожиданиями восстановления экономики, особенно на фоне ослабления карантина в Китае. В то же время негативное влияние, особенно на технологический сектор, оказала слабая отчетность американской Microsoft.
"Есть растущая уверенность в том, что экономике может не потребоваться рецессия, чтобы сдержать инфляционного зверя", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).
https://1prime.ru/Index/20230126/839597248.html