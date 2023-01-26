МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Гонконга и Южной Кореи показали рост в четверг, а японский рынок сократился, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают оценивать перспективы восстановления экономики. Фондовые биржи АТР преимущественно растут

По итогам торгов гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 2,37% — до 22 566,78 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,6%, до 2 468,65 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,12% — до 27 362,75 пункта.

Фондовые биржи Китая по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. В Австралии в четверг торги также не проводились.

Склонность к риску поддерживается ожиданиями восстановления экономики, особенно на фоне ослабления карантина в Китае. В то же время негативное влияние, особенно на технологический сектор, оказала слабая отчетность американской Microsoft.

"Есть растущая уверенность в том, что экономике может не потребоваться рецессия, чтобы сдержать инфляционного зверя", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).