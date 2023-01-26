МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг, в то время как инвесторы оценивают отчетность европейских компаний, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи закрыли торги четверга в основном ростом

По состоянию на 12.35 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,19%, до 7759,24 пункта, французский CAC 40 — на 0,67%, до 7091,17 пункта, немецкий DAX — на 0,18%, до 15108,65 пункта.

В четверг финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia сообщил о росте квартальной выручки на 16% — до 7,45 миллиарда евро. А по итогам наступившего года компания ждет выручку в 24,9-26,5 миллиарда евро. Акции Nokia дорожают в Хельсинки на 4,4%.

Бумаги европейского производителя микроэлектронных компонентов STMicroelectronics подскакивают в цене на 6,4% после того, как компания сообщила о росте выручки за прошлый квартал на 24% в годовом выражении, до 4,4 миллиарда долларов. Показатель также превзошел прогнозы аналитиков.

Тем временем акции шведского автоконцерна Volvo Group дешевеют на 2%. Компания сообщила о сокращении чистой прибыли за квартал на 17%, до 650 миллионов долларов. За год показатель незначительно снизился, до 3,2 миллиарда долларов.