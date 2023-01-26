МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут после публикации отчета Tesla, рынки ждут выход статистики по ВВП США, свидетельствуют данные торгов. Компания Tesla отчиталась об увеличении чистой прибыли

По состоянию на 14.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,01% — до 33 826 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,58%, до 11 941,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 4 040,25 пункта.

На торги влияет продолжающийся сезон корпоративной отчетности. В ночь на четверг американская Tesla отчиталась о росте чистой прибыли за год более чем вдвое, а в четвертом квартале — почти в 1,5 раза. При этом скорректированная прибыль на акцию оказалась выше прогноза — 1,19 доллара при ожидаемых 1,15 доллара. Акции компании на предторгах дорожают на 7,1%.

Позднее в четверг будет опубликована макростатистика по ВВП США. Аналитики полагают, что в четвертом квартале 2022 года, по первой оценке, экономика США выросла на 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Статистика может отразиться на ожиданиях по политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая на следующей неделе объявит свое решение по монетарной политике. По данным CME Group, около 98% опрошенных аналитиков ожидают повышение учетной ставки регулятора всего на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75%.