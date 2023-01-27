МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу, повторяя динамику закрытия американских рынков в четверг, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР преимущественно растут

По состоянию на 7.43 мск гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 0,23%, до 22618 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,7%, до 2485,87 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,05%, до 27375,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,39%, до 7497,4 пункта.

Фондовые биржи Китая по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

По итогам торгов четверга американский индекс Dow Jones вырос на 0,6%, NASDAQ – на 1,8%, S&P 500 – на 1,1%. Инвесторы отыгрывали данные американской макростатистики. ВВП США в четвертом квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), в то время как аналитики ждали увеличения на 2,6%.

Тем не менее, по словам стратега-аналитика Verdence Capital Advisors Меган Хорнман (Megan Horneman), пусть данные и могут выглядеть обнадеживающе на первый взгляд, они также включают в себя некоторые тревожные сигналы. Также она отметила, что эти данные можно считать устаревшими.

"Первая половина этого года будет тяжелой", — сказала Хорнман агентству Ассошиэйтед Пресс, указывая на последние данные из производственного сектора и сферы услуг.