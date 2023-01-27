МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня продемонстрировал сильнейший недельный прирост более чем за два месяца. Индекс отыграл все позиции, утерянные с тех пор, как Банк Японии неожиданно скорректировал свою политику в декабре. При этом осмотрительность инвесторов на фоне выхода корпоративной отчетности ограничила подъем. Фондовые индексы АТР показывают рост

Nikkei сегодня поднялся на 0,07% до 27 382,56 пункта после снижения ранее в ходе сессии. За всю неделю индекс прибавил 3,12% — это сильнейший прирост с недели, завершившейся 11 ноября.

"Инвесторы продавали акции после того, как Nikkei отыграл все позиции, утерянные с момента корректировки политики Банка Японии в прошлом месяце, — пояснил Дзюн Морита, главный управляющий аналитического отдела Chibagin Asset Management. — Кроме того, на фоне сезона отчетности инвесторы с опаской ждут неприятных сюрпризов после того, как Nidec опубликовала разочаровывающий прогноз".

С начала месяца Nikkei прибавил 4,94% и повышается с тех пор, как центральный банк страны на заседании на прошлой неделе оставил в силе свою сверхмягкую денежно-кредитную политику.

Производитель электродвигателей Nidec разочаровал инвесторов, понизив годовой прогноз операционной прибыли почти наполовину. Бумаги компании упали на 7%.

Акции Shin-Etsu Chemical подорожали на 4,09% после улучшения годового прогноза прибыли.

Бумаги Toyota Motor прибавили 0,4% по итогам неспокойных торгов после того, как она объявила, что Акио Тоёда уходит с постов президента и гендиректора и займет должность председателя с 1 апреля, а также передаст бразды правления Кодзи Сато, директору по развитию бренда.

Более широкий индекс Topix набрал 0,22% до 1982,66 пункта, а за всю неделю вырос на 2,9%.

Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в японской столице, являющийся опережающим индикатором национальных инфляционных тенденций, в январе вырос на 4,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что стало самым стремительным годовым ростом примерно за 42 года.

Банковский сектор поднялся на 2,51% и возглавил прирост среди 33 субиндексов Токийской фондовой биржи. Судоходный сектор упал на 3,62% и стал аутсайдером.